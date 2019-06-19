Волкер заявил о неготовности России решить конфликт в Донбассе

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам верхней палаты (сената) американского конгресса, заявил о желании провести встречу с российскими властями. При этом он отметил, что не видит у России стремления к решению украинского кризиса.

«Я хотел бы провести встречу с моими российскими коллегами в недалеком будущем, но я пока не знаю, в каком формате это возможно», — сказал Волкер.

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