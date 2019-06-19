В Польше задержали мужчину за пьяную езду на танке по центру города

В Польше задержали мужчину за пьяную езду на танке по центру города

В польском Паенчно (Лодзинское воеводство) пьяный мужчина проехал на советском танке по центру города. Об этом сообщает газета Wiadomosci.

По ее данным, танком Т-55 управлял 49-летний мужчина. Полицейские получили сообщение от очевидцев о том, что по городу передвигается танк. Прибывший на место патруль обнаружил припаркованный танк и рядом стоящего мужчину, который, как выяснилось, ехал на корпусе машины в качестве пассажира. Затем сотрудники полиции нашли владельца танка, который оказался в нетрезвом состоянии. Мужчина был задержан и доставлен в отделение.

Позднее выяснилось, что танк перевозили на специальном прицепе, однако в ходе транспортировки прицеп сломался. Владелец машины решил снять танк с прицепа и проехать на нем до пункта назначения. В полиции уточнили, что у мужчины не было прав на управление транспортным средством этого типа.

Как отмечает издание, ему может грозить лишение свободы по двум статьям. Первая — создание опасности ДТП (лишение свободы до восьми лет), вторая — управление транспортным средством в нетрезвом виде (до двух лет тюрьмы).