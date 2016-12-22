В Курске после военного парада перевернулся танк Т-34
Общество, 14:15
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В Курске после военного парада перевернулся танк Т-34
Танк Т-34 перевернулся в Курске при погрузке на трал после парада в честь 75-летия победы в Курской битве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.
Инцидент произошел около 12:10 мск, механик-водитель танка не пострадал. После падения танк вновь погрузили на трал и отвезли в пункт дислокации.
https://www.instagram.com/p/Bm0PADyHkD1
По информации телеканала «Звезда», в военном параде в Курске участвовали 1,5 тыс. солдат из восьми регионов страны. В параде также были задействованы новая бронетехника и авиация.
Курская битва, ставшая ключевой во время Великой Отечественной войны, продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года. В ней участвовали около 2 млн человек, 6 тыс. танков, 4 тыс. самолетов.