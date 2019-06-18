В Испании задержали украинцев на судне под флагом Молдавии с 10 т гашиша

В Испании задержали украинцев на судне под флагом Молдавии с 10 т гашиша

В Испании сотрудники правоохранительных органов задержали торговое судно ELG под молдавским флагом, на борту которого было обнаружено 10 тонн наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Налоговой службы Испании.

В ведомстве уточнили, что судно было задержано примерно в 180 км от Картахены (автономное сообщество Мурсия). Экипаж состоял из восьми человек, все — граждане Украины.

Как отметили в службе, слежка за этим судном началась полгода назад после того, как испанское управление морской разведки таможенного контроля получило сведения о его незаконной деятельности.

В операции по задержанию судна также принимали участие итальянские, турецкие и французские силовики. По факту обыска на борту судна было обнаружено 350 свертков с гашишом, общий вес которых составил около 10 тонн.