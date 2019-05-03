В Белоруссии задержали россиянина с крупной партией гашиша

Таможенники на пункте пропуска «Котловка» на белорусско-литовской границе задержали гражданина России с крупной партией гашиша. Об этом сообщается в пятницу на сайте Госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии.

Инцидент произошел 2 мая при оформлении на «зеленом» канале на въезд в Белоруссию из Литвы. При досмотре в полу микроавтобуса 46-летнего россиянина было обнаружено двойное дно, где хранились брикеты с гашишем общим весом более 311 кг.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания Сморгонской погрангруппы для дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 328-1 Уголовного кодекса Белоруссии (незаконное перемещение через границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов).

Ранее похожий случай произошел в феврале текущего года. Тогда автомобиль россиянина с партией гашиша был задержан в городке Кибартай на границе с Россией.