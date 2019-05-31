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Электричка сбила трех человек на станции Электрозаводская в Москве

В Москве в районе железнодорожной станции Электрозаводская электричка сбила трех человек, переходивших пути. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО.

«В 08:00 в районе станции Электрозаводская Казанского направления электропоездом сообщением на Москву травмированы трое граждан», — отметили в пресс-службе.

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По данным управления на транспорте, один из них скончался на месте, еще двое были госпитализированы.

В московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК уточнили РБК, что следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Теги: новости РБК, электричка, наезд, погибшие, пострадавшие
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