Общество , 10:08
0
Электричка сбила трех человек на станции Электрозаводская в Москве
В Москве в районе железнодорожной станции Электрозаводская электричка сбила трех человек, переходивших пути. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО.
«В 08:00 в районе станции Электрозаводская Казанского направления электропоездом сообщением на Москву травмированы трое граждан», — отметили в пресс-службе.
По данным управления на транспорте, один из них скончался на месте, еще двое были госпитализированы.
В московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК уточнили РБК, что следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.