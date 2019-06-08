СК проведет проверку после жесткой посадки самолета в Подмосковье

СК проведет проверку после жесткой посадки самолета в Подмосковье

По факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье организована доследственная проверка, об этом РБК сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Днем 8 июня в Щелковском районе Подмосковья легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, в результате которой пилот — единственный находившийся на борту — получил перелом руки, сообщил ТАСС. В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области уточнили, что возгорания в результате инцидента не последовало.

8 июня в Краснодарском крае совершил жесткую посадку другой легкомоторный самолет. В результате пострадал пилот, самолет получил повреждение носовой части.