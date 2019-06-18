СМИ сообщили подробности перехвата бомбардировщиков США российскими Су-27

Издание The Drive раскрыло подробности перехвата российскими Су-27 американских бомбардировщиков B-52.

Речь идет об инциденте, которые произошел в понедельник, 17 июня. Российское Минобороны сообщило, что истребители Су-27 перехватили несколько B-52, которые направлялись к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей. Отмечалось, что нарушения госграницы России допущено не было.

The Drive со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов подтверждает данные российского военного ведомства и пишет, что все три B-52 базируются на авиабазе ВВС в Северной Дакоте. Позывные бомбардировщиков — Hodor 51, 52, 53, The Drive предполагает, что это отсылка к одноименному персонажу «Игры престолов». Один B-52 ранее принимал участие в учениях НАТО в Балтийском море, еще два — в маневрах в Румынии.

По данным издания, один из бомбардировщиков приблизился к Крымскому полуострову на расстояние 40 миль (около 64 км), после чего развернулся. «The War Zone (профильный отдел издания) не помнит, чтобы B-52, или другой американский боевой самолет, летел в Черном море по похожему маршруту в последние пять лет <...> Это определенно необычно», — указано в публикации.

Как уточняется, когда B-52 начали возвращаться назад на базу в Северную Дакоту, один из бомбардировщиков аварийно сел на базе в Великобритании. По неподтвержденным данным, у него по не связанным с перехватом Су-27 причинам отказал один из двигателей.