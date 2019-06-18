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ООН потребовала провести расследование смерти экс-президента Египта

Совет ООН по правам человека призвал власти Египта провести независимое расследование обстоятельств смерти бывшего президента страны Мухаммеда Мурси. Об этом сообщает Reuters.

«Были высказаны опасения относительно условий содержания Мурси, включая медицинскую помощь, а также доступ к его адвокатам и семье в течение шести лет содержания под стражей», — заявил представитель верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

Необходимо, чтобы такое расследование провели «судебные или другие компетентные власти, независимые от властей, отвечающих за содержание под стражей», добавили в ООН.

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СМИ сообщили подробности смерти экс-президента Египта Мурси в суде

Мухаммед Мурси умер 17 июня в зале суда во время разбирательства. Причиной смерти стал сердечный приступ. Бывший президент Египта был похоронен в присутствии семьи в районе Мадинат Наср в восточной части Каира.

В организации «Братья-мусульмане» (запрещена в России) смерть Мурси назвали «стопроцентным убийством», в котором виноваты нынешние власти Египта.

Теги: Египет, уголовное расследование, бывший президент
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Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда
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