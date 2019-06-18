Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе Instagram

Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе Instagram

Пользователи Instagram жалуются на массовый сбой в работе соцсети. О проблемах с доступом сообщают пользователи из Европы (в первую очередь Великобритании), США, Канады и ряда азиатских стран.

«Не могу обновлять сообщения или отправлять комментарии здесь, в Калифорнии», — пишет один из пользователей на сайте сервиса Downdetector. О невозможности подключиться к сервису пишут пользователи из Финляндии, Сингапура, Индонезии, Австралии и ряда штатов США.

По данным Downdetector, проблемы с доступом к Instagram начались примерно в 17:25 мск. При этом подавляющее большинство пользователей испытывают проблемы с обновлением ленты сервиса.

Ранее, во вторник, возник глобальный сбой в работе сервисов Google.