Курс доллара впервые с апреля опустился ниже 64 руб.

Курс доллара к рублю на Московской бирже в ходе послеобеденных торгов резко снизился, впервые почти за два месяца опустившись ниже 64 руб.

Примерно в 16:53 мск стоимость доллара упала до отметки 63,9222 руб., что на 39,7 коп. или 0,62% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В предыдущий раз дешевле 64 руб. доллар на Московской бирже стоил 23 апреля.

Курс евро к рублю, который еще в ходе утренних торгов опустился ниже 72 руб. (впервые с мая 2019 года), продолжает снижаться. Незадолго до 17:00 мск стоимость евро на Московской бирже опустилась до 71,59 руб., что стало самым низким показателем с 24 апреля.

В 17:03 мск курс доллара на Московской бирже достиг отметки 63,96 руб., курс евро — 71,59 руб.