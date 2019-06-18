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BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
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Финансы ,  
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Курс евро впервые с мая опустился ниже 72 руб.

Курс евро к рублю на Московской бирже почти за месяц упал ниже отметки 72 руб. Утром во вторник стоимость европейской валюты опустилась до 71,9206 руб., что на 23,31 коп., или 0,32% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В прошлый раз ниже 72 руб. курс евро опускался 23 мая 2019 года.

Со снижением торгуется во вторник и доллар США. На минимуме его стоимость опустилась на Московской бирже до 64,2443 руб., что 7,49 коп., или 0,11% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Экономика
Курс евро опустился ниже 72 руб.

Курс рубля к доллару укрепляется третий торговый день подряд, к евро — шестой торговый день подряд.

К 11:40 мск стоимость доллара на Московской бирже составляла 64,28 руб., курс евро — 71,94 руб.

Теги: курсы валют
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