Курс евро впервые с мая опустился ниже 72 руб.

Курс евро к рублю на Московской бирже почти за месяц упал ниже отметки 72 руб. Утром во вторник стоимость европейской валюты опустилась до 71,9206 руб., что на 23,31 коп., или 0,32% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В прошлый раз ниже 72 руб. курс евро опускался 23 мая 2019 года.

Со снижением торгуется во вторник и доллар США. На минимуме его стоимость опустилась на Московской бирже до 64,2443 руб., что 7,49 коп., или 0,11% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Курс рубля к доллару укрепляется третий торговый день подряд, к евро — шестой торговый день подряд.

К 11:40 мск стоимость доллара на Московской бирже составляла 64,28 руб., курс евро — 71,94 руб.