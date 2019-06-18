Общество , 16:42
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Внук назвал место похорон бывшего зампредседателя КГБ Бобкова
Бывший заместитель председателя КГБ Филипп Бобков будет похоронен 20 июня на Троекуровском кладбище Москвы, сообщил РБК его внук Дмитрий Бобков.
Бобков скончался 17 июня в возрасте 93 лет. Его внук рассказал РБК, что он умер после продолжительной болезни.
Бобков возглавлял Пятое управление КГБ с 1969 по 1983 год. Оно занималось борьбой с идеологическими диверсиями. Впоследствии Бобков стал заместителем, а затем первым заместителем председателя КГБ Виктора Чебрикова. В 1987 году ему присвоили звание генерала армии. В 1991 году его перевели в группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.
После распада Советского Союза Бобков стал руководителем аналитического управления холдинга Владимира Гусинского АО «Группа «Мост».