Власти Севастополя ответили Турчаку на обвинения в демонтаже билбордов

Власти Севастополя ответили на обвинения Андрея Турчака в демонтаже партийных билбордов. Правительство города не вмешивается в размещение политической рекламы, заявили РБК в пресс-службе губернатора Севастополя.

«Размещение любой рекламной продукции, включая политическую рекламу, является самостоятельной деятельностью владельцев рекламных конструкций или рекламных агентств. Правительство Севастополя и органы исполнительной власти не влияют и не вмешиваются в осуществление этой предпринимательской деятельности», — говорится в комментарии пресс-службы губернатора и правительства Севастополя, поступившем в РБК в ответ на запрос.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в комментарии РБК обвинил власти Севастополя в демонтаже билблордов с изображением кандидатов от «Единой России» на выборах в заксобрание Севастополя.

Департаментом городского хозяйства ведется системная работа по благоустройству, в том числе и выявлению фактов размещения самовольных рекламных конструкций, поясняют в пресс-службе. «В случае выявления самовольных рекламных конструкций составляется акт обследования рекламной конструкции, на основании которого владельцу выносится предписание о необходимости демонтажа данной конструкции. В случае выявления незаконных объектов их демонтаж осуществляется вне зависимости от характера рекламной продукции», — заявили в пресс-службе губернатора.

По данным представителей пресс-службы, за период с января до 17 июня этого года ГБУ «Парки и скверы» выполнен демонтаж 796 незаконных конструкций. В 2018 году демонтировано 1397 незаконных рекламных конструкций.

«Департамент архитектуры и градостроительства рекомендует организациям, размещающим рекламу в Севастополе, внимательно знакомиться с правоустанавливающими документами распространителей и удостовериться в законности оказываемых рекламными агентствами услуг в сфере наружной рекламы», — заключают авторы комментария.