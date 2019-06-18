Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в его отравлении

Продюсера Бари Алибасова отравили родственники его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной. Такое предположение высказала его сестра Зоя Алибасова в эфире программы «Пусть говорят» «Первого канала». Это могли быть внук или внучка Шукшиной, заявила она.

Как сообщил РБК пиар-директор продюсера и группы «На-На» Вадим Горжанкин, Шукшины и Алибасовы не воспринимают всерьез вчерашнее заявление сестры. По его словам, ранее Алибасов оказывал ей финансовую помощь и высылал лекарства. «Возможно таким образом она выразила дефицит внимания со стороны Бари, которого стало больше после того как Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина стала его супругой. Бари Алибасов после выздоровления постарается уделять больше внимания своей сестре», — сказал Горжанкин.

Бари Алибасова госпитализировали 4 июня. Продюсер по ошибке вместо сока выпил средство для прочистки труб «Крот». У него диагностировали ожоги дыхательных путей и пищевода. Алибасов пришел в себя после медикаментозного сна 11 июня. В понедельник, 17 июня, его выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского.