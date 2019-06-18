Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным

Госдума во втором чтении одобрила законопроект, который предполагает компенсацию ипотеки для многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В первом чтении, которое прошло 28 мая, законопроект также был одобрен. В соответствии с законопроектом, семьи, где родились трое и более детей, смогут дополнительно получить 450 тыс. руб. для того, чтобы оплатить ипотеку. В случае принятия закон будет иметь обратную силу — его действие будет распространяться на семьи, где ребенок родился с начала 2019 года. В финансово-экономическом обосновании законопроекта указывалось, что уже в 2019 году выплаты могут получить около 30 тыс. семей.

Депутаты приняли и поправку к законопроекту, которая освобождает семьи, получившие компенсацию, от уплаты НДФЛ.

Выступая с посланием Федеральному собранию в феврале, Путин отмечал, что, если сложить компенсацию ипотеки с материнским капиталом, средства которого можно также направлять на погашение ипотеки, получается более 900 тыс. руб. Глава государства отмечал, что во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры.