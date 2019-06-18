КС запретил отказывать в митингах из-за неуказанных мер безопасности

Конституционный суд России (КС) запретил властям отказывать в проведении митингов из-за ссылки на «неопределенности форм и методов обеспечения правопорядка». Об этом сообщается на сайте суда.

Если организатор собрания указал способы подержания порядка, не отвечающие законодательству, это «ни при каких обстоятельствах не может освобождать соответствующий орган от рассмотрения поданного уведомления». Так, власти обязаны направить организатору предложения об их исправлении, и далее в случае одобрения не препятствовать проведению митинга.

Организатор публичного мероприятия также имеет право обратиться в суд, если не урегулирует с органами власти вопрос о формах обеспечения порядка и оказания медпомощи. Уточняется, что рассмотрение таких споров должно проходить в максимально короткий срок до даты проведения мероприятия.

Как отмечается в постановлении КС, основную ответственность за безопасность и порядок должны нести органы исполнительной власти субъектов или местного самоуправления, а также правоохранители.