Кабмин внес в Думу законопроект об отмене репатриации экспортной выручки

Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на либерализацию некоторых ограничений во внешнеторговых расчетах. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

Документ подготовило Министерство финансов, правительство рассмотрело и одобрило его на заседании 13 июня. Цель законопроекта — создание правовой базы для расширения использования рубля во внешнеторговых расчетах, закрепление за ним статуса региональной валюты и средства международных расчетов, либерализация режима открытых за пределами России счетов резидентов, а также поэтапная отмена репатриации рублевой экспортной выручки.

Законопроект подразумевает, что требования о репатриации резидентами российской валюты в отношении несырьевого экспорта будут отменены с 1 января 2020 года. Также он предусматривает отмену этого требования в отношении экспорта сырьевых товаров.

Согласно документу, требование о репатриации не отменяется в отношении рублевых контрактов, которые предусматривают передачу нерезиденту товаров, относящихся к лесу и лесоматериалам. Правительство считает это преждевременным из-за высокой степени криминализации отрасли.