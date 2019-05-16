В ходе торгов на Московской бирже курс евро опустился ниже 72 руб., свидетельствуют данные площадки. По состоянию на 17:40 мск за европейскую валюту давали 71,98 руб. В последний раз курс евро находился ниже 72 руб. в конце апреля.

Курс доллара в четверг опустился до 64,4 руб.

Российская валюта укрепляется на фоне роста цены на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле на торгах на бирже ICE в Лондоне поднялась почти на 2%, до $73,19 за баррель.

Ранее аналитики Oxford Economics оценили вероятность возникновения валютного кризиса в России в 11% в ближайший год и в 34% — в следующие три года. Россия находится в зоне стран с низким риском вместе с Чили, Польшей, Перу, Таиландом, Малайзией и Индонезией.