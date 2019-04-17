Кадастровая палата дала рекомендации по приобретению дачи

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра выступили с рекомендациями по защите сделок с загородной недвижимостью

Фото: Андрей Соломонов / РИА Новости

Как рассказала заместитель главы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова, в первую очередь при сделках с недвижимостью важно знать, что продавать ее может только собственник. В рекомендациях указывается, что подтвердить свой статус он может с помощью свидетельства о праве собственности или выписки из ЕГРН. Юридически эти два документа равноправны.

Семенова рекомендовала потенциальному покупателю самому заказать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости. Это позволит разоблачить возможный обман недобросовестного продавца, который может попытаться предоставить старый вариант выписки, полученный еще до того, как участок был продан третьему лицу.

Помимо этого, важно заручиться нотариально заверенным согласием супруги или супруга владельца. Это необходимо, чтобы убедиться: за бывшей женой или мужем не закреплено право собственности.

Особую бдительность специалисты кадастровой палаты предлагают проявлять в том случае, если продавец действует от лица собственника недвижимости по доверенности, поскольку такую схему часто выбирают мошенники. Не стоит доверять и тому, кто вместо правоустанавливающего документа предъявляет книжку садовода: она права собственности не подтверждает.

Важно также обращать внимание на вид разрешенного использования участка. Если он предназначен для «ведения подсобного хозяйства», то из всей недвижимости там можно построить максимум теплицу или курятник. Жилой дом на таком участке будет считаться самостроем.