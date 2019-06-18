Польский корабль получил повреждения на учениях НАТО

Корабль ВМС Польши Gniezno получил повреждения у побережья Литвы во время участия в проводимых НАТО учениях Baltops. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

В ходе десантной операции в Балтийском море корабль натолкнулся на подводное препятствие и повредил обшивку корпуса.

Как заявил представитель 8-й флотилии обороны побережья ВМС Польши, ситуация находится под контролем. Он не уточнил, насколько сильным оказалось повреждение, но отметил, что корабль продолжает выполнять поставленные задачи.

Пресс-секретарь флотилии Гжегож Левандовски заявил радиостанции, что конструкция корабля Gniezno приспособлена к подобным ситуациям. Он также отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, передает Polsat News.