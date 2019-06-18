Аналитики назвали города с наибольшим числом желающих выйти замуж женщин

Аналитики «Авито» оценили спрос на свадебные платья и выяснили, что жительницы Волгограда, Краснодара и Барнаула больше других россиянок хотят и планируют выйти замуж. Об этом «РИА Новости» сообщили в сервисе.

«Именно эти города стали лидерами по интересу к свадебным платьям из расчета на душу населения в 2019 году», — сказали в компании.

Эксперты проанализировали данные за пять месяцев текущего года и сравнивали их с показателями аналогичного периода прошлого года. В «Авито» добавили, что четвертое и пятое место по планам жительниц выйти замуж заняли Ульяновск и Саратов.

По данным сервиса, наименьший интерес к свадебным платьям у жительниц Перми, Красноярска и Москвы, а также Челябинска и Екатеринбурга. В компании рассказали, что по России спрос на платья вырос на 10,4%. Больше всего он увеличился в Тольятти (58,4%), Ульяновске (55,6%) и Ижевске (43,2%). При этом наибольшее снижение интереса к платьям произошло в в Краснодаре (24,7%), Нижнем Новгороде (8,9%), Саратове (8%).