Полицейские раскрыли кражу икон из подмосковного храма

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,32 -0,06 EUR Бирж. 72,16 -0,02 Brent 61,67 -0,63% USD Нал. 64,83 63,00 EUR Нал. 72,84 71,19 USD ЦБ 64,32 -0,11 EUR ЦБ 72,11 -0,59 EUR/USD 1,1216 +0,0010 BTC/USD Бирж. 9 221,13 -124,07 IMOEX 2 734,31 -0,18% RTSI 1 340,90 -0,01% DJIA 26 112,53 +0,09% Nasdaq 7 845,02 +0,62%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 64,32 (-0,11) Quote, 17 июн, 12:17
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 72,11 (-0,59) Quote, 17 июн, 12:17
Полицейские раскрыли кражу икон из подмосковного храма Общество, 08:13 Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива Бизнес, 08:01 Трамп анонсировал высылку из страны миллионов мигрантов Политика, 07:59 Рейс из Новосибирска в Таиланд задержался из-за отказа 15 человек лететь Общество, 07:38 В УЕФА усомнились в возможности создания суперлиги в ближайшие десять лет Спорт, 07:02 Мартин Каллен — РБК: «Санкции не помешают переговорам УЕФА с «Газпромом» Спорт, 07:02 Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины Политика, 07:01 В Москве и области объявили оранжевый и желтый уровни погодной опасности Общество, 06:52 Экс-помощницу главреда «Эха Москвы» выдвинули кандидатом в Мосгордуму Политика, 06:27 Чиновники предложили изымать земли за мусор и нескошенную траву Бизнес, 06:00 СМИ узнали три варианта реформирования футбольной премьер-лиги Спорт, 05:54 Трамп потребовал от NYT раскрыть источник данных о кибератаках на Россию Политика, 05:44 Минобороны показало перехват американского бомбардировщика B-52H Политика, 05:30 Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным Политика, 05:14
Общество ,  
0 
Полицейские раскрыли кражу икон из подмосковного храма

Сотрудники полиции раскрыли кражу икон XIX и начала XX веков из православного храма в подмосковном селе Кривцы. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает «РИА Новости».

По ее словам, преступление произошло в ночь на 30 января. Четверо злоумышленников проникли в храм, вскрыв замок и отключив сигнализацию. Они повредили резные колонны XVIII века и выломали из иконостаса икону «Троица Новозаветная», а также образ Божией Матери «Смоленской». Кроме того, они похитили иконы «Богоматерь Страстная» первой трети XIX века, «Спас Вседержитель», «Преподобный Сергий Радонежский» начала XX века, «Преподобный Серафим Саровский», «Семь отроков Эфесских», иконы Феодора Стратилата и святителя Спиридона Тримифунтского, рассказала Волк.

Общество
В Петергофе похитили икону XVII века стоимостью 3 млн руб.

Через девять дней после кражи в квартире перекупщика в Ярославле полицейские нашли иконы «Богоматерь Страстная» и преподобного Сергия Радонежского. Еще через неделю на Вернисаже в Измайлово были найдены иконы «Троица Новозаветная» и преподобного Серафима Саровского.

Полиция задержала четверых подозреваемых, один из них был ранее судим. Его заключили под стражу, а троих отправили под домашний арест. Предполагаемый организатор кражи, который пять лет находился в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве, был задержан в мае. Он успел продать образа Божией Матери «Смоленская» и «Спас Вседержитель» в один из столичных антикварных магазинов за 75 тыс. руб. Полицейские изъяли иконы и передали их в храм.

Теги: ГУ МВД, иконы, Храм, кража
Материалы по теме
В Москве задержали похитившую икону из храма женщину
Общество
Исторический музей сообщил об исчезновении иконы XVI века
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter