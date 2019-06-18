Полицейские раскрыли кражу икон из подмосковного храма

Сотрудники полиции раскрыли кражу икон XIX и начала XX веков из православного храма в подмосковном селе Кривцы. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает «РИА Новости».

По ее словам, преступление произошло в ночь на 30 января. Четверо злоумышленников проникли в храм, вскрыв замок и отключив сигнализацию. Они повредили резные колонны XVIII века и выломали из иконостаса икону «Троица Новозаветная», а также образ Божией Матери «Смоленской». Кроме того, они похитили иконы «Богоматерь Страстная» первой трети XIX века, «Спас Вседержитель», «Преподобный Сергий Радонежский» начала XX века, «Преподобный Серафим Саровский», «Семь отроков Эфесских», иконы Феодора Стратилата и святителя Спиридона Тримифунтского, рассказала Волк.

Через девять дней после кражи в квартире перекупщика в Ярославле полицейские нашли иконы «Богоматерь Страстная» и преподобного Сергия Радонежского. Еще через неделю на Вернисаже в Измайлово были найдены иконы «Троица Новозаветная» и преподобного Серафима Саровского.

Полиция задержала четверых подозреваемых, один из них был ранее судим. Его заключили под стражу, а троих отправили под домашний арест. Предполагаемый организатор кражи, который пять лет находился в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве, был задержан в мае. Он успел продать образа Божией Матери «Смоленская» и «Спас Вседержитель» в один из столичных антикварных магазинов за 75 тыс. руб. Полицейские изъяли иконы и передали их в храм.