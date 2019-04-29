В Петергофе похитили икону XVII века стоимостью 3 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

О краже в полицию заявил 28 апреля 42-летний мужчина, из квартиры которого вынесли икону две девушки.

«28 апреля в полицию в 16:50 поступило заявление от гражданина 1977 года рождения о том, что просит привлечь к ответственности двух малознакомых девушек, которые 27 апреля в период времени с 15:00 до 17:00 путем свободного доступа похитили из его квартиры дома 21 по улице Озерковая икону XVII века, стоимостью 3 млн руб.», — сообщили в пресс-службе.

По факту кражи проводится проверка. Полиция выясняет обстоятельства хищения иконы.

На прошлой неделе в Москве полицейские задержали 52-летнюю женщину, которая вынесла икону «Взыграние младенца» из храма Всемилостивого Спаса. Настоятель храма заявил о пропаже иконы 23 апреля. Он сообщил, что женщина открыто вынесла образ во время вечерней литургии, после чего уехала на своей машине. Очевидцам удалось запомнить часть номера ее автомобиля. Они сообщили его полиции. При обыске в квартире женщины обнаружили украденную икону.