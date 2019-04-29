В Петергофе похитили икону XVII века стоимостью 3 млн руб.

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,65 -0,09 EUR Бирж. 72,14 -0,03 Brent 71,60 -0,54% USD Нал. 65,16 64,31 EUR Нал. 72,75 71,83 USD ЦБ 64,71 +0,03 EUR ЦБ 72,09 -0,02 EUR/USD 1,1155 +0,0005 BTC/USD Бирж. 5 507,10 +13,80 IMOEX 2 575,09 +0,44% RTSI 1 254,71 +0,62% DJIA 26 543,33 +0,31% Nasdaq 8 146,40 +0,34%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 64,71 (+0,03) Quote, 26 апр, 12:22
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 72,09 (-0,02) Quote, 26 апр, 12:22
Как устроен уличный бизнес на «колесах»: все про фудтраки и автолавки РБК и ГАЗ, 11:14 Певица МакSим описала ДТП со своим участием Общество, 11:09 Повар на час: как приложение спасло нью-йоркских рестораторов — Bloomberg Pro, 11:01 Футболист сборной Чехии погиб в ДТП в Турции Общество, 11:00 «Газпром» в 2018 году удвоил свою прибыль Бизнес, 10:59 IOTA интегрируют в автомобили Jaguar Land Rover: токен подорожал на 18% Крипто, 10:57 Кассовый разрыв: как справиться и не допустить повторения РБК и ВТБ, 10:40 В Петергофе похитили икону XVII века стоимостью 3 млн руб. Общество, 10:40 В Бурятии 150 человек оказались в зоне опасности из-за обвала берега Общество, 10:29 Эксперты назвали регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей Общество, 10:28 Что происходит с непроданными автомобилями Авто, 10:25 Партнер Интерпола проверит возможность фальсификации итогов шоу «Голос» Общество, 10:19 Миллиарды на зубной пасте: как устроена бизнес-модель Colgate-Palmolive Quote, 10:16 Пушков оценил слова Зеленского о «миссии Украины» Политика, 10:13
Общество ,  
0 
В Петергофе похитили икону XVII века стоимостью 3 млн руб.

В Петергофе похитили икону XVII века стоимостью 3 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

О краже в полицию заявил 28 апреля 42-летний мужчина, из квартиры которого вынесли икону две девушки.

«28 апреля в полицию в 16:50 поступило заявление от гражданина 1977 года рождения о том, что просит привлечь к ответственности двух малознакомых девушек, которые 27 апреля в период времени с 15:00 до 17:00 путем свободного доступа похитили из его квартиры дома 21 по улице Озерковая икону XVII века, стоимостью 3 млн руб.», — сообщили в пресс-службе.

По факту кражи проводится проверка. Полиция выясняет обстоятельства хищения иконы.

На прошлой неделе в Москве полицейские задержали 52-летнюю женщину, которая вынесла икону «Взыграние младенца» из храма Всемилостивого Спаса. Настоятель храма заявил о пропаже иконы 23 апреля. Он сообщил, что женщина открыто вынесла образ во время вечерней литургии, после чего уехала на своей машине. Очевидцам удалось запомнить часть номера ее автомобиля. Они сообщили его полиции. При обыске в квартире женщины обнаружили украденную икону.

Теги: новости РБК, икона, Санкт-Петербург, кража
Материалы по теме
Хранившаяся в Нотр-Даме русская икона уцелела при пожаре
Общество
В Москве задержали похитившую икону из храма женщину
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter