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BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Рейс из Новосибирска в Таиланд задержался из-за отказа 15 человек лететь

В Новосибирске на полтора часа задержался вылет рейса авиакомпании Azur air, который должен был отправиться в Таиланд, из-за отказа 15 пассажиров лететь. Об этом сообщает РБК Красноярск со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, несколько человек, зарегистрировавшихся на рейс и поднявшихся на борт, отказались лететь после того, как сотрудники аэропорта заявили о необходимости проверить самолет. В авиакомпании сообщили, что задержка вылета была связана с перенастройкой оборудования.

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«В связи с этим часть пассажиров посчитала, что воздушное судно неисправно и отказалась лететь этим бортом — 15 человек сняты с рейса», — сообщили в пресс-службе, уточнив, что на борту самолета находились 237 пассажиров.

В транспортной прокуратуре отметили, что после проверки технически исправный самолет вылетел в пункт назначения. «Отказ лететь — это было волеизъявление пассажиров. На данный момент вины авиакомпании не прослеживается», — отметили в ведомстве.

Теги: Новосибирск, Таиланд, Azur Air, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
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