Рейс из Новосибирска в Таиланд задержался из-за отказа 15 человек лететь

В Новосибирске на полтора часа задержался вылет рейса авиакомпании Azur air, который должен был отправиться в Таиланд, из-за отказа 15 пассажиров лететь. Об этом сообщает РБК Красноярск со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, несколько человек, зарегистрировавшихся на рейс и поднявшихся на борт, отказались лететь после того, как сотрудники аэропорта заявили о необходимости проверить самолет. В авиакомпании сообщили, что задержка вылета была связана с перенастройкой оборудования.

«В связи с этим часть пассажиров посчитала, что воздушное судно неисправно и отказалась лететь этим бортом — 15 человек сняты с рейса», — сообщили в пресс-службе, уточнив, что на борту самолета находились 237 пассажиров.

В транспортной прокуратуре отметили, что после проверки технически исправный самолет вылетел в пункт назначения. «Отказ лететь — это было волеизъявление пассажиров. На данный момент вины авиакомпании не прослеживается», — отметили в ведомстве.