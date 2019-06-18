Экс-помощницу главреда «Эха Москвы» выдвинули кандидатом в Мосгордуму

Бывшую помощницу главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Лесю Рябцеву выдвинули кандидатом в Мосгордуму от «Справедливой России». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя московского отделения партии Александра Романовича.

Отвечая на вопрос, будет ли она баллотироваться от партии, он ответил: «Да, будет».

По его словам, «Справедливая Россия» намерена выдвинуть кандидатов почти во всех 45 одномандатных округах. Романович отметил, что сам будет баллотироваться по 37 округу.

Также руководитель партии рассказал, что экс-кандидат «Справедливой России» на пост мэра Москвы, ныне глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов будет участвовать в качестве самовыдвиженца. При этом, как заявил Романович, партия окажет ему поддержку.