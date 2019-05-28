Xiaomi представила два новых флагманских смартфона

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,64 +0,18 EUR Бирж. 72,21 +0,10 Brent 69,89 +0,19% USD Нал. 65,17 64,21 EUR Нал. 72,86 71,70 USD ЦБ 64,54 +0,08 EUR ЦБ 72,17 -0,02 EUR/USD 1,1170 -0,0021 BTC/USD Бирж. 8 757,40 -38,20 IMOEX 2 609,78 -0,88% RTSI 1 271,15 -1,32% DJIA 25 555,41 -0,12% Nasdaq 7 651,97 +0,20%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Россети ₽1,2 (-3,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.08.19 Купить
Momo $50 (+81,29%) прогноз Jefferies к 04.03.20 Купить
Евро/Рубль ₽75,32 (+4,31%) прогноз Альпари к 01.07.19 Купить
Exxon Mobil $86,5 (+18,61%) прогноз HSBC к 12.05.20 Купить
Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Россети ₽1,2 (-3,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.08.19 Купить
Momo $50 (+81,29%) прогноз Jefferies к 04.03.20 Купить
Евро/Рубль ₽75,32 (+4,31%) прогноз Альпари к 01.07.19 Купить
Exxon Mobil $86,5 (+18,61%) прогноз HSBC к 12.05.20 Купить
Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 64,54 (+0,08) Quote, 13:02
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 72,17 (-0,02) Quote, 13:02
США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира Экономика, 21:13 СМИ узнали о стягивании Сербией к границе с Косово бронетехники и авиации Политика, 20:55 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 20:40 Бывший гендиректор НТВ вложит ₽3,6 млрд в проект цифрового страхования Финансы, 20:40 Владелец «Ренессанса» инвестирует ₽3,6 млрд в цифровое страхование Pro, 20:37 «Рубин» объявил об уходе четырех арендованных футболистов Спорт, 20:37 Xiaomi представила два новых флагманских смартфона Технологии и медиа, 20:35 СМИ узнали подробности о «россиянке» из видео с бывшим вице-канцлером Политика, 20:21 Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве экс-главу Росграницы Общество, 20:08 РЖД предложили повысить тарифы для металлургов Бизнес, 20:07 РЖД предложили ФАС повысить тарифы на перевозку руды и кокса на 25% Pro, 20:03 Как начать бегать: правильный подход РБК и Philips, 19:58 Кононов критически оценил свои первые полгода в «Спартаке» Спорт, 19:56 Moody's увидело риски для получения Украиной транша МВФ из-за выборов Экономика, 19:43
Технологии и медиа ,  
0 
Xiaomi представила два новых флагманских смартфона

Китайская Xiaomi представила два своих новых флагманских смартфона — Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Оба устройства оснащены мощным процессором Snapdragon 855 от Qualcomm, на котором работают такие смартфоны, как Samsung Galaxy S10, LG G8 ThinQ и другие лидеры рынка. В базовой модели Redmi K20 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной памяти. Более мощная версия получила 8 Гб оперативки и 256 Гб для хранения файлов.

Оба смартфона оснащены функцией быстрой зарядки за 80 минут. Версия Pro, помимо прочего, получила технологию охлаждения, которая не позволит смартфону нагреваться при высоких нагрузках.

Также в Redmi K20 и Pro встроили выдвижную 20-мегапиксельную камеру для селфи и основную тройную камеру на 48 мегапикселей. Дисплей в обоих устройствах — AMOLED с диагональю 6,39 дюйма. В экран разработчики встроили сканер отпечатков пальцев седьмого поколения.

Продажи новых устройств стартуют 1 июня в Китае. Стоимость K20 начнется от 1,9 тыс. юаней (более 18,5 тыс. руб.), К20 Pro — от 2,5 тыс. юаней (более 23 тыс. руб.).

Теги: Xiaomi, смартфон
Материалы по теме
Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней
Бизнес
Xiaomi показала заряжающее смартфон за 17 минут зарядное устройство
Технологии и медиа
Xiaomi представила новый флагманский смартфон с тройной камерой
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter