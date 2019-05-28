Xiaomi представила два новых флагманских смартфона

Китайская Xiaomi представила два своих новых флагманских смартфона — Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Оба устройства оснащены мощным процессором Snapdragon 855 от Qualcomm, на котором работают такие смартфоны, как Samsung Galaxy S10, LG G8 ThinQ и другие лидеры рынка. В базовой модели Redmi K20 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной памяти. Более мощная версия получила 8 Гб оперативки и 256 Гб для хранения файлов.

Оба смартфона оснащены функцией быстрой зарядки за 80 минут. Версия Pro, помимо прочего, получила технологию охлаждения, которая не позволит смартфону нагреваться при высоких нагрузках.

Также в Redmi K20 и Pro встроили выдвижную 20-мегапиксельную камеру для селфи и основную тройную камеру на 48 мегапикселей. Дисплей в обоих устройствах — AMOLED с диагональю 6,39 дюйма. В экран разработчики встроили сканер отпечатков пальцев седьмого поколения.

Продажи новых устройств стартуют 1 июня в Китае. Стоимость K20 начнется от 1,9 тыс. юаней (более 18,5 тыс. руб.), К20 Pro — от 2,5 тыс. юаней (более 23 тыс. руб.).