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3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,34%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Пользователи пожаловались на сбой в работе Google

В ряде стран произошел сбой в работе Google и почтовой службы Gmail, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Жалобы начали поступать примерно в 17:30 по времени Восточного побережья США (00:30 мск). Пользователи сообщают о проблемах при попытке зайти на страницу и воспользоваться учетной записью.

Согласно карте жалоб Downdetector, больше всего жалоб на сбои в работе Google поступило из США, Канады, Великобритании, Нидерландов, Финляндии и Германии. О проблемах в работе Gmail сообщили пользователи из Австралии, Новой Зеландии, США, Канады, Великобритании, Нидерландов и Индии.

Сбой в работе Gmail был зафиксирован в конце января. Тогда проблемы коснулись жителей стран Европы, США, Индии, Бразилии, Аргентины и Чили.
 

Теги: Google, Gmail, сбой
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