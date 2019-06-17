Во время учений НАТО в Польше загорелся лес

Во время учений НАТО в Польше загорелся лес

В Дравско-Поморском районе на севере Польши, где проводятся учения НАТО Dragon-19, горят 100 га леса. Об этом сообщает польская радиостанция RMF со ссылкой на пожарных.

Сообщение о пожаре поступило около 15:00 ч. по местному времени (16:00 мск). Для тушения привлекли 30 бригад. В операции также участвуют добровольцы и военные, отмечает радиостанция. Как передает Polsat News, пожарные нашли шесть очагов возгорания, никто не пострадал. О причинах возгорания пока не сообщается.

По данным RMF, расположенным рядом населенным пунктам ничего не угрожает. Горит в основном трава. Для борьбы с огнем могут дополнительно привлечь вертолеты и самолеты.

Учения НАТО в Польше проходят с 16 до 20 июня. В них принимает участие 18 тыс. военных и 2,5 тыс. единиц техники из 12 стран — участниц НАТО. Отмечается, что 18 июня центр подготовки сухопутных войск в городе Дравско-Поморске должен посетить министр обороны республики Мариуш Блащак.