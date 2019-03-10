По меньшей мере 29 человек получили незначительные травмы при турбулентности во время перелета из Стамбула в Нью-Йорк, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти. Рейс выполняла компания Turkish Airlines.

Всего на борту самолета были 326 пассажиров и 21 член экипажа. Сильная тряска началась, когда воздушное судно подлетало к международному аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке. В результате несколько пассажиров получили ушибы и ссадины.

Самолет приземлился 9 марта в 17:35 по местному времени (10 марта в 00:35 мск).

В сентябре 29 пассажиров получили травмы, после того как самолет Airbus A320 авиакомпании Volaris попал в зону турбулентности на высоте 11,5 тыс. м в Мексике. По прибытии в город Тихуана были госпитализированы восемь пассажиров и четыре члена экипажа.