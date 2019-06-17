Евросоюз выразил обеспокоенность безопасностью в Черном море

Министры иностранных дел стран Евросоюза выразили обеспокоенность в связи с ситуацией по безопасности в регионе Черного моря Об сообщается на сайте ЕС. Альянс также напомнил, что не признает принадлежность Крыма России.

«Уважение международного права, включая принципы независимости, суверенитета и территориальной целостности, Конвенции ООН по морскому праву, включая свободу судоходства, а также политические решения ЕС и его политику непризнания незаконной аннексии Крыма, имеют основополагающее значение для подхода ЕС к региональному сотрудничеству в Черноморском регионе», — говорится в тексте заявления.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Власти Украины, США, ЕС не признают его итогов. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.

Ситуация в Черноморском регионе обострилась осенью прошлого года. В ноябре российские пограничники задержали три украинских корабля, направлявшихся через Керченский пролив. Российская сторона заявила, что они не предупредили о маневрах, нарушили границу и проигнорировали требование остановиться. Моряков арестовали, они находятся под стражей в России. Киев считает произошедшее актом агрессии и требует освободить военных, Москва неоднократно называла случившееся провокацией и нарушением границы.