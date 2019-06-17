Instagram начал тестировать новый способ восстановления аккаунта

Instagram испытывает новый способ восстановления доступа к аккаунту. Об этом сообщает Engadget.

Новый метод должен будет осложнить работу киберзлоумышленникам, которые пытаются похитить аккаунт. Для восстановления доступа пользователю нужно будет указать адрес электронной почты или номер телефона. На них сервис вышлет шестизначный код. Эти цифры нельзя будет ввести с другого устройства. Таким образом, даже если злоумышленники сменили имя в аккаунте у пользователя и контактные данные, им не удастся украсть данные.

В новом методе восстановить учетную запись будет возможно без обращения в службу безопасности Instagram.

В конце мая данные 49 млн учетных записей в социальной сети Instagram, большинство которых принадлежит знаменитостям, известным блогерам и брендам, оказались в открытом доступе. Файл с фотографиями и контактными данными разместили на Amazon Web Services.