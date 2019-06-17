В Петербурге задержали подозреваемую в поджоге католического храма

Полиция задержала женщину, подозреваемую в поджоге утром 17 июня католической церкви Во имя посещения Пресвятой девой Марией Елизаветы в Петербурге. Об этом сообщает газета «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Как отмечает «Фонтанка» со ссылкой на полицейских, подозреваемую в поджоге доставили в отделения для выяснения обстоятельств случившегося. Ее личность и возможные мотивы пока не указываются. По утверждению издания, в храме факт поджога не прокомментировали.

Сообщение о возгорании храма поступило в МЧС около 5:30 утра. Отмечается, что в его сторону сооружения кинули бутылку с зажигательной смесью. Загорелась дверь церкви и находящийся рядом с ней строительный мусор. В храме проводился капитальный ремонт. Пожар удалось потушить, никто не пострадал.