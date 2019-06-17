Юнкер заявил о работе над новыми отношениями с Москвой

Юнкер заявил о работе над новыми отношениями с Москвой

Еврокомиссия занимается строительством новых отношений с Москвой, заявил глава ЕК Жан-Клод Юнкер. Об этом в Twitter написала представитель пресс-службы ЕК Мина Андреева.

«Я осуждаю аннексию Крыма, но нельзя враждебно принимать Россию. Нет архитектуры безопасности без России. Поэтому Еврокомиссия работает над новыми отношениями с Россией: мы хотим вести людей друг к другу, чтобы жить в мире», — процитировала Юнкера она.

В октябре Юнкер уже предлагал не ссориться с Россией ради общей концепции европейской безопасности. Он отмечал, что ко всем обвинениям в адрес Москвы нужно относиться спокойно. Глава Еврокомиссии отмечал, что ряд вопросов ЕС и Россия должны решать совместно.



