Глава Еврокомиссии предложил не ссориться с Россией

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предложил не ссориться с Россией ради общей концепции европейской безопасности. По его мнению, ко всем обвинениям в адрес Москвы нужно относиться спокойно

Фото: Jean-Francois Badias / AP

В интервью австрийской газете Der Standard Юнкеру был задан вопрос касательно статьи в издании Guardian, где российских хакеров обвинили в атаке на британское ведомство, отвечающее за химическое оружие. На это чиновник ответил, что не считает нужным ссориться с Москвой. По его словам, есть вопросы, которые ЕС и Россия должны решать совместно.

При этом Юнкер подчеркнул, что Евросоюз должен также действовать вместе, чтобы не позволить России гнуть свою линию.

Также главу Еврокомиссии спросили по поводу его реакции на приезд российского президента Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Юнкер ответил, что считает слишком повышенным интерес к этому вопросу в Австрии, поскольку в других странах это событие не вызвало никакого интереса. «Я не встречал ни одного человека за пределами Австрии, кого бы волновал этот вопрос», — заявил Юнкер.

Материал в Guardian, о котором спрашивали Юнкера, был посвящен расследованию по поводу якобы имевшей место попытки кибератаки на МИД Великобритании и лабораторию в Портон-Даун​ под Солсбери, где занимаются утилизацией химического оружия. В статье утверждалось, что нападение было предотвращено специальным киберподразделением контрразведки.