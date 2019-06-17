Председателем совета директоров АвтоВАЗа стал француз Николя Мор

Бывший президент АвтоВАЗа, французский топ-менеджер Николя Мор возглавил совет директоров компании. Об этом говорится в сообщении автомобильного производителя.

Совет директоров компании был избран на годовом общем собрании акционеров 14 июня. По решению акционеров из совета директоров были выведены Тьерри Боллоре, Жером Олив, Дмитрий Курдюков. Вместо них в совет вошли представитель Groupe Renault, исполнительный вице-президент альянса по продажам в регионах Оливье Мурге, вице-президент альянса по производству, технологическому инжинирингу и цепочке поставок региона Евразия Жером Муанар и первый зампред правления Внешэкономбанка Николай Цехомский.

С 23 июня 2016 года председателем правления автокомпании был советник генерального директора «Ростеха» Сергей Скворцов.

Николя Мор работает в Renault с 2000 года, с 2006 по 2008 год он возглавлял подразделение компании, румынскую автокомпанию Dacia. С марта 2016 года по июнь 2018 года был президентом АвтоВАЗа.