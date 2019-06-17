Военные автоинспекторы сделали «сальто» на Lada Vesta

В интернете появилось видео с «сальто» сотрудников военной автомобильной инспекции на Lada Vesta. Оно было опубликовано на канале Hype News.

На кадрах видно, как машина с инспекторами перевернулась на полигоне при выполнении «полицейского разворота». Сначала автомобиль сдает назад, потом быстро проезжает ограничительные конусы, и при резком развороте на 180 градусов переворачивается и приземляется на колеса. После этого к машине подбегают люди в форме, а находившиеся в автомобиле люди, включая водителя, выходят.

Видео: Hype News

Как уточняет «РИА Новости», кадры могли быть засняты во время конкурса «Дорожный патруль», который проходил в Московской области с 12 по 15 июня. Не сообщается, пострадал ли кто-либо во время выполнения трюка.

По оценкам аналитического агентства «Автостат», Lada Vesta заняла третье место в рейтинге самых продаваемых в России седанов в 2018 году. В прошлом году в стране были проданы 65,1 тыс. таких автомобилей.