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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Военные автоинспекторы сделали «сальто» на Lada Vesta

В интернете появилось видео с «сальто» сотрудников военной автомобильной инспекции на Lada Vesta. Оно было опубликовано на канале Hype News.

На кадрах видно, как машина с инспекторами перевернулась на полигоне при выполнении «полицейского разворота». Сначала автомобиль сдает назад, потом быстро проезжает ограничительные конусы, и при резком развороте на 180 градусов переворачивается и приземляется на колеса. После этого к машине подбегают люди в форме, а находившиеся в автомобиле люди, включая водителя, выходят.

Видео: Hype News

Как уточняет «РИА Новости», кадры могли быть засняты во время конкурса «Дорожный патруль», который проходил в Московской области с 12 по 15 июня. Не сообщается, пострадал ли кто-либо во время выполнения трюка.

По оценкам аналитического агентства «Автостат», Lada Vesta заняла третье место в рейтинге самых продаваемых в России седанов в 2018 году. В прошлом году в стране были проданы 65,1 тыс. таких автомобилей.

Теги: автоинспекция, Lada Vesta
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