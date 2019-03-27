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Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+15,27%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
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«Автостат» назвал марки самых продаваемых в России седанов
Седаны АвтоВАЗа — LADA Granta и LADA Vesta — разместились на втором и третьем местах по числу проданных в России в прошлом году автомобилей
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Аналитическое агентство «Автостат» представило на своем сайте рейтинг самых продаваемых легковых автомобилей в кузове седан в России за 2018 год.

Самый популярный автомобиль такого класса среди россиян — Hyundai Solaris. За год в России было продано 65,6 тыс. таких автомобилей. Это на 4% меньше, чем годом ранее.

На втором месте — седаны LADA Granta. За прошлый год в России их купили 65,2 тыс. раз. С минимальным отрывам от Granta еще один седан АвтоВАЗа — Vesta. Таких седанов было продано в стране 65,1 тыс. штук.

Аналитики отмечают, что седаны Vesta стали пользоваться меньшей популярностью, чем в 2017 году: продажи упали на 9%. Седаны LADA Granta, напротив, стали более популярны. Их продажи по сравнению с предыдущим годом выросли на те же 9%.

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Ранее аналитики агентства также представили рейтинг самых продаваемых автомобилей в столице. Самой продаваемой моделью в Москве в 2018 году стал автомобиль корейской компании Kia Motors — Kia Rio. Следом за Kia Rio в рейтинге они поместили автомобиль немецкого концерна Volkswagen Polo. Седан Solaris от Hyundai делит в столице третье место с кроссовером Creta того же бренда.

В целом, как ранее выяснили аналитики агентства, популярность автомобилей в кузове седан в России несколько снизилась — продажи таких машин упали на 2% по сравнению с 2017 годом. Тем не менее седаны занимают треть российского рынка автомобилей (32%).

Автор: Наталья Демченко
Теги: автомобили, Hundai, продажи, аналитика
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