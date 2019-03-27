«Автостат» назвал марки самых продаваемых в России седанов

Седаны АвтоВАЗа — LADA Granta и LADA Vesta — разместились на втором и третьем местах по числу проданных в России в прошлом году автомобилей

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Аналитическое агентство «Автостат» представило на своем сайте рейтинг самых продаваемых легковых автомобилей в кузове седан в России за 2018 год.

Самый популярный автомобиль такого класса среди россиян — Hyundai Solaris. За год в России было продано 65,6 тыс. таких автомобилей. Это на 4% меньше, чем годом ранее.

На втором месте — седаны LADA Granta. За прошлый год в России их купили 65,2 тыс. раз. С минимальным отрывам от Granta еще один седан АвтоВАЗа — Vesta. Таких седанов было продано в стране 65,1 тыс. штук.

Аналитики отмечают, что седаны Vesta стали пользоваться меньшей популярностью, чем в 2017 году: продажи упали на 9%. Седаны LADA Granta, напротив, стали более популярны. Их продажи по сравнению с предыдущим годом выросли на те же 9%.