Рейс из Нижневартовска в Уфу задержали на девять часов из-за трапа

Рейс «Уральских авиалиний» Нижневартовск — Уфа был задержан на девять часов из-за самопроизвольного выпуска надувного трапа, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

Самолет в Уфу должен был вылететь в 2:55 по местному времени (0:55 мск), однако произошло это только в 12:20 по местному времени (10:20 мск). По данным онлайн-табло аэропорта Нижневартовска, также почти на семь часов задержан обратный рейс из Уфы. Он должен был сесть в Нижневартовске в 08:55 (06:55 мск), но теперь ожидается в 15:45 (13:45 мск).

Ранее Роспотребнадзор напомнил о том, какие права есть у граждан в случае задержки рейса. Так, если самолет вылетел позже графика или прибыл с опозданием, пассажир может потребовать компенсацию в соответствии c п. 1 ст. 795 ГК РФ. При задержке самолета на четыре-восемь часов авиакомпания обязана предоставить размещение в комнате матери и ребенка (для пассажиров с детьми до семи лет), трансфер от аэропорта до гостиницы, размещение в отеле и горячее питание.