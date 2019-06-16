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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору клубники

Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам по выбору вкусной клубники. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

В памятке, опубликованной Роспотребнадзором, рассказали, что ягоды должны быть сухими и не гнилыми, однородного и насыщенного цвета, с упругой, блестящей и гладкой поверхностью. При этом листья должны быть зелеными и неувядшими, а запах ягод — насыщенным.

В Роспотребнадзоре отметили: если ягоды мягкие, неароматные, с зеленоватыми пятнами и белым кончиком, то стоит отказаться от их покупки. В службе добавили, что если листья сухие, пожелтевшие или вообще отсутствуют, то это может говорить о том, что ягоды собрали давно или неправильно.

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В ведомстве рассказали, что определить сладость клубники можно по черенку. «Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она, скорее всего, будет кислить», — говорится в сообщении.

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Для того чтобы увеличить срок хранения ягод, в службе порекомендовали их заморозить или промыть с использованием слабого уксусного раствора.

Теги: Роспотребнадзор, рекомендации, ягоды
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