Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору клубники

Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам по выбору вкусной клубники. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

В памятке, опубликованной Роспотребнадзором, рассказали, что ягоды должны быть сухими и не гнилыми, однородного и насыщенного цвета, с упругой, блестящей и гладкой поверхностью. При этом листья должны быть зелеными и неувядшими, а запах ягод — насыщенным.

В Роспотребнадзоре отметили: если ягоды мягкие, неароматные, с зеленоватыми пятнами и белым кончиком, то стоит отказаться от их покупки. В службе добавили, что если листья сухие, пожелтевшие или вообще отсутствуют, то это может говорить о том, что ягоды собрали давно или неправильно.

В ведомстве рассказали, что определить сладость клубники можно по черенку. «Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она, скорее всего, будет кислить», — говорится в сообщении.