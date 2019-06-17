Росгидромет напомнил о самых солнечных городах России

Росгидромет назвал самые солнечные города России. Ими стали Улан-Удэ и Хабаровск, сообщается на странице федеральной службы в «ВКонтакте».

В службе напомнили, что в Улан-Удэ среднегодовые показатели солнечного света составляют 2797 часов, а в Хабаровске — 2449 часов.

Росгидромет отмечает, что самым ветреным местом в России является мыс Тайгонос в Магаданской области. «Порывы ветра здесь могут достигать 58м/с или 208 км/ч. По шкале Ботфорта это соответствует ураганному ветру», — отмечается в сообщении.

В начале июня общественная организация «Зеленый патруль» составила рейтинг регионов России по чистоте. Лидерами в нем остались Тамбовская и Белгородская области, а также Алтайский край и Республика Алтай. При этом самыми грязными экологи признали Красноярский край, Оренбургскую, Нижегородскую, Иркутскую, Свердловскую и Челябинскую области.