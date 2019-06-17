Более 100 населенных пунктов на Украине остались без электричества

Более 100 населенных пунктов на Украине остались без электричества

Из-за непогоды обесточены 107 населенных пунктов в трех областях Украины, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«В ночь на 17 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи были обесточены 107 населенных пунктов», — говорится в заявлении.

Без электричества остались жители Львовской (67 населенных пунктов), Закарпатской (38 населенных пунктов) и Луганской (два населенных пункта) областей. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Сватове Луганской области из-за шквального ветра повреждены крыша и 10 окон одной из школ, частично разрушены кровли 14 жилых домов. Пострадавших нет, уточняют в ведомстве.

14 июня в Чечне жители трех районов остались без света из-за отключения воздушной линии электропередач. Электричества лишились жители части Грозненского, Урус-Мартановского и Ачхой-Мартановского районов. Позднее электроснабжение было восстановлено.

