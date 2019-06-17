Антимонопольщики сочли Burger King «недостойным посещения»

Московское УФАС России завело дело против Burger King из-за неэтичной рекламы. Об этом сообщается на сайте столичного ведомства.

Отмечается, что внимание службы привлекли рекламные слоганы «Раскурячь их всех!» и «Окурительный чикен фри», а также предложение сети «Раздаст по Е-баллам за кофе». Эксперты столичного УФАС усмотрели в них непристойные образы и деструктивные призывы. Свое сообщение служба озаглавила «Неэтичное поведение недостойно посещения».

«Мы считаем рекламу Burger King оскорбительной и будем с ней бороться», — заявил глава ведомства Армен Ханян. В сообщении УФАС также напомнило о ч. 6 ст. 5 Закона о рекламе, запрещающей использование бранных слов.

Дело против Burger King будет рассмотрено 26 июня. В случае, если суд признает сеть фастфуда виновной, штраф может составить до 500 тыс. руб.

РБК направил запрос в пресс-службу ООО «Бургер рус».