СК завел дело об избиении учителем ребенка в Хабаровском крае

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после появления в интернете видео с избиением учителем ученика в одной из школ Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край). Об этом говорится на сайте регионального управления ведомства.

Дело возбуждено по статья 117 УК РФ (истязание) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Начато расследование инцидента, его причин и обстоятельств. СКР даст оценку действиям и бездействию соответствующих должностных лиц учебного заведения.

Агентство «РИА Новости» сообщает со ссылкой на представителя администрации города, что учитель был уволен.

Днем ранее было заведено уголовное дело против учителя с Сахалина, который ударил ученика об парту. Педагога временно отстранили от работы на время проведения следствия. Инцидент произошел с учеником второго класса.