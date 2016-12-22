ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,21 66,10 EUR Нал. 77,17 74,93 USD Бирж. 67,02 -1,11 EUR Бирж. 75,96 -0,91 USD ЦБ. 68,00 +0,32 EUR ЦБ. 76,76 +0,68 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 5718,00 -752,00 IMOEX 2378,59 +0,15% RTSI 1117,26 +1,56% Brent 67,34 +0,81% DJIA 25079,67 -0,82% Nasdaq 7136,68 -0,89%
СК завел дело об избиении учителем ребенка в Хабаровском крае
Лента новостей
Трамп предложил дизайнера сумок на должность посла США в ЮАР 07:47, Политика Остаться на плаву: как съездить в отпуск и не разориться 07:40, РБК и Мир На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7 07:19, Общество Группа «Кристалл-Лефортово» сократила свою розничную сеть в восемь раз 07:00, Бизнес СК завел дело об избиении учителем ребенка в Хабаровском крае 06:40, Общество Россияне назвали город с самыми плохими в стране дорогами 06:21, Общество СМИ сообщили об отставке исполнительного директора Victoria’s Secret 06:20, Бизнес Обед за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 05:54, РБК и Barilla Мединский назвал слушателей «Гражданской обороны» маргиналами 05:37, Общество Мэрия Москвы решила добиться сноса бизнес-центра West Park 05:16, Общество Макрон допустил строительство второго авианосца для ВМС Франции 04:56, Технологии и медиа Минпромторг назвал самый популярный среди россиян вид контрафакта 04:00, Общество В ЕК назвали возможные санкции против США в случае пошлин на авто из ЕС 03:56, Экономика Еврокомиссия сочла возможным экстренный саммит ЕС по Brexit 03:23, Общество Как полюбить овощи и питаться правильнее 03:12, РБК и Philips Заместителя Болтона уволили после жалобы жены Трампа 02:49, Политика В Берлине арестовали подозрительного поляка напротив посольства России 01:55, Общество Сечин объяснил высокие цены на бензин политикой независимых АЗС 01:51, Экономика В Госдепе назвали возможное содержание новых санкций за Скрипалей 01:18, Политика Власти Великобритании обнародовали план соглашения о Brexit 00:58, Политика МИД Германии потребовал от Киева закрыть сайт «Миротворец» 00:45, Политика РПЦ назвала Объединительный собор УПЦ «канонически ничтожным сборищем» 00:30, Политика СМИ узнали об отказе трети правительства принять план Мэй по Brexit 00:13, Политика Компания Ротенберга построит музейные комплексы за 80 млрд руб. 00:00, Бизнес CNBC узнал об интересе 13 стран к С-400 вопреки угрозе санкций США 14 ноя, 23:59, Политика Макрон заявил о нежелании быть вассалом Трампа 14 ноя, 23:00, Политика США ввели санкции против новых кубинских отелей 14 ноя, 22:59, Политика Ultra-карбон: легкий и прочный ноутбук для путешествий 14 ноя, 22:54, РБК и Lenovo
СК завел дело об избиении учителем ребенка в Хабаровском крае
Общество, 06:40
0
СК завел дело об избиении учителем ребенка в Хабаровском крае

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после появления в интернете видео с избиением учителем ученика в одной из школ Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край). Об этом говорится на сайте регионального управления ведомства.

Дело возбуждено по статья 117 УК РФ (истязание) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Начато расследование инцидента, его причин и обстоятельств. СКР даст оценку действиям и бездействию соответствующих должностных лиц учебного заведения.

Агентство «РИА Новости» сообщает со ссылкой на представителя администрации города, что учитель был уволен.

Днем ранее было заведено уголовное дело против учителя с Сахалина, который ударил ученика об парту. Педагога временно отстранили от работы на время проведения следствия. Инцидент произошел с учеником второго класса.

Теги: Хабаровский край , ГСУ СКР , избиение , Школа , Комсомольск-на-Амуре
Главное
Минпромторг назвал самый популярный среди россиян вид контрафакта Общество
Материалы по теме
На Сахалине уволилась унизившая школьницу учительница Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter