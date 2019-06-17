СМИ узнали об окончании испытаний модернизированного Ми-28НМ

Испытания модернизированного вертолета Ми-28НМ завершены, пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны. Как отмечает издание, с начала года вертолет был проверен в условиях горной и пустынной местности в Сирии.

В мае президент России Владимир Путин поручил к 2028 году поставить в войска 100 модернизированных Ми-28НМ. Как отмечал Путин, парк вертолетов армейской авиации необходимо оперативно дооборудовать современными бортовыми комплексами обороны и оснастить новейшими средствами поражения увеличенной дальности.

Ми-28НМ является модернизированной версией боевого ударного вертолета Ми-28Н «Ночной охотник», предназначенного для поиска и уничтожения танков, бронированной и небронированной техники, пехоты противника и малоскоростных воздушных целей. Замминистра обороны Юрий Борисов отмечал, что облик Ми-28НМ в значительной степени отличается от его предшественника, его функциональность улучшена.



