СМИ сообщили о взрыве склада с боеприпасами в окрестностях Дамаска

СМИ сообщили о взрыве склада с боеприпасами в окрестностях Дамаска

Склад с боеприпасами, принадлежащий сирийской армии, взорвался в Дамаске. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Отмечается, что взрыв был слышен в нескольких районах сирийской столицы. Проводятся расследования с целью выяснения причины взрыва.

Согласно данным портала Intel Sky & Air, взрыв произошел из-за того, что поблизости загорелась трава, а затем огонь перекинулся на военный объект. В аккаунте в Twitter портала появилась фотография с места взрыва.

По неподтвержденной информации, вскоре после первого взрыва в Дамаске был слышен и второй. Данных о погибших и пострадавших не поступало.

В начале июня при взрыве заминированного автомобиля в городе Аазаз на севере Сирии погибли 13 человек.

