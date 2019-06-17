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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Ципрас предупредил Турцию о санкциях ЕС из за работ у берегов Кипра

Турция столкнется с последствиями, вплоть до введения санкций со стороны Евросоюза в том случае, если будет подтверждено начало бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Республики Кипр. Об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас после внеочередного заседания правительственного Совета по иностранным делам и обороне, сообщает Афинско-Македонское агентство новостей.

«Я имел возможность поговорить с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, чтобы совместно определить шаги Греции и Кипра на дипломатическом уровне в рамках Европейского союза, членами которого обе страны являются. Мы договорились, что в ближайшее время приступим к подготовке почвы для того, чтобы саммит [ЕС] на следующей неделе принял правильные решения, включая даже принятие санкций в отношении Турции, если будет подтверждено, что было проведено бурение в ИЭЗ Кипра», — сказал греческий премьер.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Турцию прекратить «незаконную активность» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) у берегов Кипра, отметив, что Европейский союз продолжит по этому вопросу занимать твердую позицию.

Турецкий корабль «Фатих» приступил к бурению газовой скважины в 75-километровой зоне к западу от Кипра в начале мая текущего года. Государство имеет на территории исключительной экономической зоны эксклюзивное право на разработку месторождений. Власти Республики Кипр посчитали, что турецкий корабль начал бурение в их ИЭЗ. 13 июня власти греческой части Кипра приняли решение выдать ордер на арест корабля и всех членов экипажа. Как сообщили власти острова, турецкий корабль ведет работы в 36,5 морских мили от берега страны. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, ширина ИЭЗ может составлять до 200 морских миль.

В МИД Турции заявили, что выданный ордер для Анкары не несет юридической силы. Там также отметили, что Турция «даст необходимый ответ» в случае попыток арестовать моряков.
Кроме прочего, Анкара настаивает на том, чтобы морская зона, где идут работы, по требованиям международного права не была разграничена.

Теги: Греция, Алексис Ципрас, Турция, Кипр, Евросоюз, санкции
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