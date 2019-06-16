Полиция объяснила взрыв в многоэтажном доме в Ленобласти пиротехникой

Взрыв в многоэтажном доме в городе Кудрово Ленинградской области произошел из-за пиротехники. Об этом сообщает портал 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В результате пострадал 16-летний подросток. Его госпитализировали с ожогами рук и лица. В пресс-службе регионального главка МВД порталу рассказали, что полиция проводит проверку. «По предварительным данным, школьник получил ранение в результате хлопка пиротехнического изделия», — сказали в ведомстве.

Инцидент случился на Областной улице. В региональном главке МЧС сообщили, что взрыв пиротехники произошел на девятом этаже. Информация о нем поступила в 12:30 мск. Спасатели также потушили пожар площадью 3 кв. м.

Портал 78.ru со ссылкой на очевидцев добавляет, что на балконе выбило стекла. Источник издания в экстренных службах сообщил, что подросток находится в удовлетворительном состоянии.