National Interest сравнил шансы истребителя F-15C ВВС США против Су-57

Американскому истребителю F-15 C Eagle необходима модернизация, чтобы противостоять российским Су-57. Об этом пишет The National Interest.

В издании отметили, что более половины истребителей Военно-воздушных сил (ВВС) США составляют F-15 C, так как воздушный флот получил от компании Lockheed Martin менее половины самолетов F-22A Raptor, чем требовалось.

The National Interest отмечает, что ВВС США планирует в 2030-х годах заменить F-15 C и F-22, так как Россия и Китай все чаще используют истребители пятого поколения, как, например, Су-57.

В издании рассказали, что в настоящее время Lockheed Martin разрабатывает модуль обнаружения противника Legion, который повысит шансы американского истребителя и «сведет на нет любые преимущества скрытности, которые предлагает Су-57».