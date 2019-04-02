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ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
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National Interest назвал российский истребитель МиГ-29 «монстром»

Американское издание The National Interest оценило российские многоцелевые истребители МиГ-29 после военных учений в Астраханской области, назвав эти самолеты «монстрами».

По мнению автора материала, учения, прошедшие на полигоне «Ашулук», показали превосходство МиГ-29 во многих аспектах ведения боя против условного врага. В публикации отмечается важность этих истребителей для Воздушно-космических сил (ВКС) России.

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National Interest подчеркивает, что истребители МиГ-29 способны выполнять широкий спектр задач и могут при необходимости быть легко модернизированы. В статье отмечается, что МиГ-29 создавался в качестве ответа американскому F-16, превратившись за многие годы в многоцелевой истребитель, который оснащен вооружениями класса «воздух-поверхность» и противокорабельными ракетами.

Истребитель МиГ-29 был разработан в Советском Союзе, совершив свой первый полет в октябре 1977 года. В августе 1983 года первые серийные МиГ-29 начали поступать на авиационную базу в Кубинке. Машина успешно прошла государственные приемные испытания в 1984 году, после чего начались ее поставки в части фронтовой авиации.

Теги: МиГ-29, истребитель
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